Wieder eine Klatsche für die Walter Tigers Tübingen in der Basketball-Bundesliga: Gegen Alba Berlin verloren die bereits als Absteiger feststehenden Tübinger am Freitagabend mit 72:125 (49:61).

So viele Punkte hat Tübingen in seiner Erstliga-Geschichte noch nie kassiert – und auch noch nie mit so großem Abstand verloren.

Besonders krass war der Leistungs-Unterschied vor etwa 2000 Zuschauern im dritten Viertel: Dieses gewann Berlin 36:4. Tübingen gelang kein einziger Punkt aus dem Spiel. Nur per Freiwurf trafen die Tigers. Bester Werfer bei Tübingen war Barry Stewart mit 24 Punkten.