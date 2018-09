So schlagen sich die neuen iPhones im Vergleich zur Konkurrenz

In seiner Technik-Show in Cupertino hat der Elektronikkonzern Apple jüngst seine neuen Produkte enthüllt. Mit dabei: Die neueste iPhone-Generation. Die drei neuen iPhone Modelle Xs, Xs Max und Xr bringen viele neue Features mit sich und überzeugen mit technischen Verbesserungen. Allerdings zeigt der Vergleich mit der Konkurrenz auch, dass diese an mancher Stelle vorne ist.

Das sind die neuen iPhone-Modelle

Der wohl prominenteste Neuzugang zur Apple-Familie ist das Iphone Xs. Optisch unterscheidet sich das iPhone nicht von seinem Vorgänger, nach wie vor sind die Vorder- und Rückseite aus speziell gehärtetem Glas gefertigt und in einem Edelstahlrahmen eingefasst. Technisch ragt der neue A-12 Prozessor heraus. Dieser kann auf der Tech-Show in Cupertino mit beeindruckender Leistung bei Virtual-Reality Anwendungen überzeugen.

Das neue Display misst 5,8 Zoll und sorgt mit drei Millionen darstellbaren Farben für ein noch echteres Foto- und Videovergnügen. Zusätzlich sorgt die Software True-Tone dafür, dass sich die Farbwiedergabe dem Umgebungslicht anpasst. Das heißt, die Farben werden immer in ihrem Originalfarbton wiedergegeben - egal ob draußen, unter der Bettdecke oder in der Diskothek. Neu ist auch die große Wasserfestigkeit: In drei Meter Tiefe soll das iPhone über eine Stunde jegliches Wasser fernhalten. Auch die Akkulaufzeit wurde verbessert.

Zu dem iPhone Xs gesellen sich das iPhone Xs Max und das iPhone Xr. Das Xs Max bietet ähnliche Spezifikationen wie das Xs, folgt mit seinem 6,5 Zoll Display jedoch dem Trend zum Riesen-Smartphone. Das Xr hingegen wendet sich an weniger zahlungskräftige Nutzer: Es ist rund 300 Euro billiger und technisch als Nachfolger vom iPhone 8 zu verstehen. Da im Xr der gleiche Prozessor wie im Xs arbeitet, steht es seinem größeren Bruder in Sachen Leistung jedoch nicht nach.

Neue Vertragsmodelle für das iPhone

Die neuen iPhones sind kaum auf dem Markt, da machen die Händler schon mit neuen Verträgen auf sich aufmerksam. Bei 1&1 gibt es das neue iPhone Xs mit kostenlosen Austauschservice: Das Gerät wird innerhalb der Vertragslaufzeit bei Defekten auch durch Selbstverschulden ersetzt. Einen Vergleich der besten iPhone-Verträge findet man auf smartchecker.com.

Die Konkurrenz schläft nicht

Während Apple seine neuen Modelle gerade vorgestellt hat, hat die Konkurrenz schon lange vorgelegt. Die neuen Top-Modelle aus dem Hause Samsung, Huawei und Sony können technisch einige Nadelstiche setzen.

Interessant ist ein Vergleich des iPhone Xs mit dem Huawei Mate P20 Pro. Dieses hat bei seiner Vorstellung mit einer Triple-Kamera und dem Kirin 970 Prozessor beeindruckt. In Sachen Fotos und Fotofunktionen lässt das Smartphone seine Apple-Konkurrenz damit hinter sich. Die glanzreiche Verarbeitung mit den schillernden Farben ist jedoch Geschmackssache.

Das Samsung Galaxy S9/S9+ verzichtet auf die heute so beliebte Notch und ist somit eine Alternative für alle, die auf ein klassisches Design setzen. Als besonderes Merkmal bringt das S9 eine variable Blende für die Kamera mit, wodurch das Fotografieren noch flexibler wird. Sowohl das P20 als auch das S9 haben jedoch eine geringere maximale Speichergröße als das iPhone.

Das Sony Xperia XZ Platinum kommt als erstes Smartphone mit einem 4K-Display auf dem Markt. Zudem kann Sonys Dual-Kamera mit ausgezeichneten Fotos bei wenig Licht überzeugen. Allerdings ist das Smartphone etwas größer und klobiger als die Apple-Modelle.