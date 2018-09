Das kommt davon, bemerkt die Autorin, wenn man – wie einst Margaret Thatcher oder heute Angela Merkel – die eigenen Entscheidungen für alternativlos erklärt und das Publikum über Jahre mit einer technokratischen Sprache („Sound der Macht“) ermüdet, die hohl, ausgelaugt und bürgerfern anmutet. So schafft die etablierte Parteipolitik Raum für eine aggressive Gegensprache der Populisten, die Astrid Seville als „toxisch“ entlarvt – als Gift für Offenheit, Toleranz und Diskurs. Es werde gehetzt, gelogen und diffamiert, was das Zeug hält. Ihren Befund macht die Wissenschaftlerin an vier Beispielen aus dem sprachlichen Repertoire der herrschenden Politik und ihrer immer lauter auftretenden Gegner deutlich. Auf diese Weise bleibt das Buch wohltuend konkret und listet Beispiele jener Dissonanz auf, die Astrid Seville im Verhältnis von Amtsinhabern und Politikverdrossenen erkennt. Gunther Hartwig

Astrid Seville: Der Sound der Macht. C.H.Beck, München. 192 Seiten. 14,95 Euro.