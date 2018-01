Sozialwohnungen umstritten

Uns stören diese Sozialwohnungen gewaltig“, hat ein aufgebrachter Wannweiler in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend geschimpft. Rund 60 Bürger/innen verfolgten die Debatte. Darum geht es: Eine Pfullinger Baugenossenschaft will im Unteren Haldenweg elf Sozialwohnungen bauen. Sie plant zwei massive Neubauten mit insgesamt 18 Wohnungen; die übrigen will sie auf dem regulären Markt vermieten. ...