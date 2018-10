Spaziergänge endeten vor Gericht

Der 15. Oktober vergangenen Jahres war ein sonniger Sonntag. Zwei Paare machten an diesem herrlichen Tag einen Spaziergang. Das Wald- und Wiesengelände westlich der Kusterdinger Aspenhau-Siedlung bot sich da an. Diese Spaziergänge endeten gestern vor dem Tübinger Amtsgericht. Denn eine 45-Jährige war damals mit ihrem Ehemann unterwegs und schickte sich an, die Landschaft aus einer höheren Warte z...