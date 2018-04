Spektakel in Ilshofen

„Das war Werbung für den Amateur-Fußball“, schwärmte TSG-Co-Trainer Goran Divljak. „Es hätte auch 10:10 ausgehen können.“ Auf dem engen Kunstrasen in Ilshofen entwickelte sich ein intensives Spiel. Ilshofen dominierte die Partie in der ersten Hälfte spielerisch, doch Tübingen machte die Tore: Pirmin Glück traf per Kopf nach einem Freistoß von Lars Lack zum 1:0 (2.). Einen von Ilshofens Torhüter ...