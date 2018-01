Spitzen-Duo soll neuen Schwung bringen

Hannover. Dann fallen sie sich in die Arme: Annalena Baerbock, die junge Energische aus Potsdam, und Robert Habeck, der Lässige aus Kiel. Gerade sind sie zum Spitzenduo der Grünen gewählt worden. Die Delegierten feiern die 37-Jährige und den 48-Jährigen mit rhythmischem Applaus. Der Generationswechsel in der Bundespartei ist vollzogen.

Bei ihrem Parteitag am Wochenende in Hannover starteten die Grünen aber nicht nur personell neu. Sie brachen bei der Ablösung von Cem Özdemir und Simone Peter, die nicht wieder antraten, auch mit einer alten Regel: Galt bisher, dass die Spitze nicht nur mit Mann/Frau, sondern auch mit Vertretern des pragmatischen Realo-Flügels und des linken Flügels besetzt wird, so hat die Partei nun eine Realo-Doppelspitze. Das gab es in der 38-jährigen Grünen-Geschichte nur einmal, als im Jahr 2000 Fritz Kuhn und Renate Künast für wenige Monate die beiden Posten innehatten.

Verliererin war die Fraktionschefin im niedersächsischen Landtag, Anja Piel, die dem linken Lager angehört. Sie unterlag gegen Baerbock. Der prominenteste Vertreter des linken Parteiflügels, Ex-Umweltminister Jürgen Trittin, sagte, er sehe die Grünen dennoch nicht auf dem Weg in die bürgerliche Mitte. „Wir sind nun mal eine ökologische Partei der linken Mitte.“ Führende Realos ließen ihrer Freude über die neue Parteispitze freien Lauf. „Wir haben ein Superteam“, sagte der Fraktions-Vize im Bundestag, Oliver Krischer. Die Wahl bedeute einen „Aufbruch für die Partei“. „Jetzt ist alles möglich“, frohlockte er.

Gerade auf Robert Habeck, der mit 81,3 Prozent der Stimmen ein noch besseres Ergebnis als sein Vorgänger Özdemir vor zwei Jahren bekam (76,9 Prozent), liegen nun viele grüne Hoffnungen. Der stellvertretende Ministerpräsident von Schleswig-Holstein hatte in seiner Bewerbung deutlich gemacht, dass er manches anders angehen würde als seine Vorgänger. Zwar solle man weiter „linksliberale Politik“ betreiben und zum Beispiel Vermögen umverteilen. Aber es gehe auch darum, in einer Zeit, in der „die zähen GroKo-Verhandlungen zeigen, dass Altes zu Ende geht, etwas Neues zu beginnen“, betonte der Schriftsteller und Politik-Quereinsteiger. Die Grünen sehe er als Partei für alle Menschen, die sich „abgehängt und zurückgesetzt“ fühlen. Die Partei müsse „Wandel und Sicherheit, Freiheit und Halt“ zusammenbringen. „So schaffen wir eigene, neue Mehrheiten“.

Baerbock hatte den meisten Beifall bekommen, als sie sagte, sie wolle „hier nicht als Frau an Roberts Seite gewählt werden“. Vielleicht war es dieses Selbstbewusstsein, das ihr mit 64,5 Prozent einen klaren Sieg über Anja Piel einbrachte. Die Europa- und Klimapolitikerin betonte, die Grünen müssten „auch dahin gehen, wo es wehtun kann und im Zweifel ausgepfiffen werden von Hunderten Kohlekumpel“.

Leitartikel