Mich wundert nicht, dass in unserem grün regierten Bundesland der bestausgelastete Blitzer steht. Die 60 km/h und das unendliche Dahinziehen der Baustelle sprechen für sich selbst. Das alles passt zur sozialpädagogisch-links-belasteten Verbots- und Erziehungspartei. Freiheit ist in deren Augen staatsgefährdend. Noch krasser finde ich die Denunziationsbanner auf den Autobahnen wie der A 81. Ja, ja, es ist nicht mehr weit zum Stalinismus. Die Grünen sind eine rein ideologie-getriebene Partei. Wer die Grünen wählt ist selbst schuld! Denkt an den ehemaligen Maoisten, unseren Ministerpräsidenten. Wacht endlich auf!