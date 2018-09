Start mit Beigeschmack

Auf den Rundenbeginn haben die SG-Damen lange hingearbeitet. In einer vielseitigen Vorbereitung mit zwei Trainingslagern, Spinning und viel Kraft- und Ausdauereinheiten, haben die Spielerinnen einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. „Es wurde gut gearbeitet“, freut sich Spielerin und Jugendleiterin Katrin Süßer.Nun steht die erste Standortbestimmung an, der BSV Phönix Sinzheim gastiert in Dorn...