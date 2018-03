Staubitzer beerbt Kronenbitter

Thomas Staubitzer tritt im Sommer dieses Jahres die Nachfolge von Wolfgang Kronenbitter als Leiter des Fachbereichs Recht und Ordnung bei der Stadtverwaltung Horb an. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Im Auswahlverfahren setzte sich Staubitzer gegen eine Reihe qualifizierter Mitbewerber durch und wurde vom Gemeinderat am vergangenen Dienstag in nichtöffentlicher Sitzung gewählt. Der 44-jährige Diplom Verwaltungswirt (FH) arbeitet seit seinem Abschluss an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl im Jahr 2001 bei der Stadtverwaltung Horb. Hierbei durchlief er bereits mehrere Stationen innerhalb des Rathauses, bevor er im Jahr 2013 das Amt des hauptamtlichen Ortsvorstehers Talheim übernahm. Wolfgang Kronenbitter wird als bisheriger Leiter des Fachbereichs Recht und Ordnung im Sommer dieses Jahres in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Um frühzeitig die Weichen zu stellen und um einen breiten Wissenstransfer im Fachbereich zu ermöglichen, wurde bereits jetzt die Nachfolge geregelt. Bis zum Wechsel im Sommer wird Thomas Staubitzer weiterhin das Amt als hauptamtlicher Ortsvorsteher von Talheim ausüben und für die Belange der Ortschaft einstehen. „Wir freuen uns, Thomas Staubitzer im Sommer diesen Jahres als neuen Leiter des Fachbereichs Recht und Ordnung begrüßen zu dürfen“, so Oberbürgermeister Peter Rosenberger und Bürgermeister Ralph Zimmermann.