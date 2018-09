Straßenumleitungen und Sperrungen am Wochenende

Bis Sonntag sind alle Zufahrten zur Altstadt wegen des Umbrisch-Provenzalischen Markts und des Erbe-Laufs für Autofahrer gesperrt. Die Altstadt-Linien 9, 11 und 12 werden bis Sonntag stadtauswärts über die Rappstraße und Kelternstraße umgeleitet. Der Österberg ist am Sonntag von 9.40 bis 14 Uhr nur über die Untere Halde erreichbar. Von 6 bis 9.40 Uhr und von 14 bis 17 Uhr ist die Zufahrt zum Österberg nur über den Stadtgraben und die Mühlstraße und die Abfahrt nur über die Mühlstraße möglich. Für Bürger gibt‘s einen kostenlosen Shuttlebus. Auch die Uhlandstraße ist während des Erbe-Laufs von 9.40 bis 14 Uhr nicht mit dem Auto befahrbar. Belthlestraße, Kelternstraße und Am Stadtgraben sind von 9.40 bis 11 Uhr voll gesperrt . Wer mit dem Auto am Wochenende nach Tübingen kommt, kann auf dem Festplatz in der Europastraße gebührenfrei parken. Von dort gibt‘s am heutigen Samstag und am Sonntag einen kostenlosen Shuttlebus zum Busbahnhof im Zehn-Minuten-Takt. Die Shuttlebusse fahren heute von 10 Uhr bis nachts um 1 Uhr, am Sonntag zwischen 11 und 19 Uhr. Freie Parkplätze sind auf der Internet-Seite www.tuebingen.de/mobil abrufbar. Während des Erbe-Laufs kann man im Kaufland-Parkhaus in der Reutlinger Straße parken oder auf dem Parkplatz am Edeka-Center in der Eugenstraße.