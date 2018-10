Berlin. Das Umweltbundesamt (UBA) hat einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach die Koalitionseinigung zur Beilegung der Dieselkrise nach Ansicht der Behörde nicht ausreicht, um Fahrverbote in deutschen Städten zu verhindern. Die vom Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ zitierte UBA-Abteilungsleiterin Luft, Marion Wichmann-Fiebig, „distanziert sich ausdrücklich von den Zitaten“, wie ein UBA-Sprecher mitteilte. Der „Spiegel“ blieb hingegen bei seiner Darstellung.

Demnach hatte Wichmann-Fiebig mit Blick auf die Koalitionseinigung gesagt: „Wir sehen nicht, dass sich damit die Grenzwerte bis 2020 einhalten lassen werden.“ Weil sich bereits der Autoaustausch nach dem Dieselgipfel 2017 wenig auf die Luftqualität ausgewirkt habe, sei fraglich, ob der Umtausch älterer Dieselfahrzeuge gegen neue Wagen wirksam wäre. Zudem kritisierte Wichmann-Fiebig demnach, dass die Prämien auf Neufahrzeuge besonders hoch ausfallen, wenn die Kunden größere Modelle wählen. Diese produzierten wiederum mehr Schadstoffe.

Das UBA betonte hingegen, die bisherige Haltung der Behörde zur Einigung von Union und SPD auf ein Diesel-Paket bleibe unverändert. „Wir müssen das erst bewerten. Das können wir erst, wenn die konkreten Zusagen der Hersteller zu Nachrüstungen und Umtauschprämien auf dem Tisch liegen. Nachrüstungen sind die mit Abstand wichtigste Komponente im Paket.“

Derweil ist das Schreckgespenst aber nicht vom Tisch: In der Hauptstadt Berlin drohen Fahrverbote, die Landesregierung bereitet sich auf mögliche Streckensperrungen vor. Das Verwaltungsgericht berät am kommenden Dienstag darüber, ob Dieselautos wegen der Luftbelastung nicht mehr überall in der Stadt fahren dürfen.

In Berlin hatte wie in vielen anderen Städten die Deutsche Umwelthilfe (DUH) geklagt, weil Schadstoff-Grenzwerte überschritten werden. Die Organisation will Fahrverbote für Diesel der Abgasnormen Euro 1 bis Euro 5 durchsetzen, und zwar in der Umweltzone – also innerhalb des S-Bahn-Rings – und auf einigen anderen Straßen. dpa