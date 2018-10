Strobl zu Nadia Murad: «Es berührt, ihre Botschaft zu hören»

Stuttgart/Oslo. «Nadia Murad erlebte die furchtbaren Verbrechen des IS-Terrors. Sie hat sich aber entschieden, nicht zu verzweifeln, nicht daran zu zerbrechen, sondern aufzustehen und zu kämpfen, für die Rechte aller Menschen, gegen die Gewalt gegen Frauen, gegen islamistischen Terror, für eine bessere Welt», betonte Strobl am Freitag. «Es berührt, ihre Stimme, ihre Botschaft zu hören. Ich kann mir keine bessere Preisträgerin vorstellen.»

Die irakische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad, die im Südwesten lebt, erhält gemeinsam mit dem kongolesischen Arzt Denis Mukwege den Friedensnobelpreis 2018. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag bekannt. Der mit umgerechnet etwa 860 000 Euro dotierte Friedensnobelpreis wird am 10. Dezember in Oslo verliehen.