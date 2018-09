Die erste E-Ladesäulestand am gestrigen Dienstag zumindest vorübergehend auf dem Parkplatz nördlich des Backsteinbaus. Bürgermeister Gerd Hieber und Udo Huber, technischer Geschäftsführer der Stromversorgung Sulz und Manfred Stocker von Stocker-Bau aus Bergfelden (von rechts) gaben damit den Startschuss für den Ausbau der E-Mobilität in Sulz. Hieber sagte: „Auch Städte müssen sich über neue Formen der Mobilität Gedanken machen.“ Sulz gehört diesbezüglich in der Region bereits zu den Vorreitern: Der Fuhrpark der Neckarstadt umfasst seit mehreren Jahren E-Bikes, Pedelecs und ein E-Moped. Vor zwei Wochen kam als neuestes strombetriebenes Fahrzeug ein E-Smart hinzu, der den Mitarbeitern der Stadtverwaltung und der Stromversorgung für Kurzstrecken zur Verfügung steht. „Das Aufstellen der E-Ladesäulen soll zum Ausdruck bringen, dass wir als Stadt für den Wandel zur E-Mobilität stehen“, bekräftigte der Bürgermeister. 60000 Euro investiert die Neckarstadt, davon stammen 24000 Euro aus einem Bundeszuschuss. Als Standorte für die ersten acht Säulen wurden bewusst Plätze mit hoher Frequenz in der Innenstadt gewählt. Gerd Hieber betonte aber, dass auch für die Ortsteile E-Ladesäulen folgen sollen. Das Aufladen von Elektrofahrzeugen wird per Ladekarte oder mittels QR-Code über das Handy möglich sein. Jede Säule verfügt über zwei Steckdosen und einen GPS-Empfänger. Die Standorte werden auf einschlägigen Seiten im Internet hinterlegt. Angeschlossen und freigeschaltet werden die acht E-Ladesäulen voraussichtlich bis in zwei Wochen. Der Strom stammt nachhaltig aus dem Sulzer Wasserkraftwerk. Text und Bild: Priotto