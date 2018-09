Stuttgart. Der offensive Mittelfeldspieler hat Probleme an der Achillessehne. «Wir sind daran, dass sich das die nächsten Tage bessert. Wir gehen davon aus, dass es für das Wochenende nicht reichen wird», sagte Trainer Tayfun Korkut am Freitag. Auch Innenverteidiger Marc Oliver Kempf fehlt am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) gegen seinen Ex-Club wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel. Vor dem 3. Spieltag in der Fußball-Bundesliga haben beide Clubs noch keinen Punkt. «Das ist auch ein Gegner, der nicht nur Punkte, sondern auch einen Sieg braucht», sagte Korkut.