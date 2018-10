Stuttgarts jüngstes Okapi braucht menschliche Hilfe

Stuttgart. Die Versorgung übernehmen die Tierpfleger der Wilhelma, wie eine Sprecherin des zoologisch-botanische Gartens mitteilte. Zwischen 5.00 und 23.00 Uhr bekomme der kleine - noch namenlose - Bulle fünfmal am Tag eine halben Liter besonders fettarmer Milch aus der Flasche. Ansonsten stakst er noch ein wenig wacklig durch das Stroh im Giraffenhaus.

Der menschliche Kontakt werde in der wichtigen Prägephase auf das Nötigste begrenzt. Das Giraffenhaus bleibt vorerst geschlossen. Auch Mama Nyota musste einst nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter teilweise von Hand aufgezogen werden. Okapis wurden erst 1901 in den Regenwäldern Zentralafrikas entdeckt. Der Bestand der Einzelgänger dort wird laut Wilhelma auf 15 000 Tiere geschätzt. In Europa leben rund 70 Exemplare in 24 Zoos.