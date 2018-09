Suche nach stillem Örtchen: Mann stürzt acht Meter tief

Neuenstein. Mitarbeiter der Stadt fanden den 43-Jährigen am Montagmorgen schwer verletzt im Schlossgraben liegend. Neben ihm lag eine Rolle Toilettenpapier, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es sei davon auszugehen, dass er rücklings von einer Mauer gefallen ist. Der Mann war zwar ansprechbar, konnte sich aber nur schwer artikulieren. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.