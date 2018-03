Stuttgart. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) haben sich in einem Brief an Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) gewandt und darin nochmals für den Standort geworben, wie ihre Ministerien am Mittwoch mitteilten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) habe in gleicher Sache bereits an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) appelliert. CDU und SPD im Bund haben das Zentrum in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt.

Für dessen Erfolg sei eine breite Unterstützung aus Wirtschaft und Wissenschaft essenziell, betonten Bauer und Hoffmeister-Kraut. Hierfür biete Baden-Württemberg beste Voraussetzungen. Zudem spreche die Nähe zu Frankreich für den Südwesten als Standort.