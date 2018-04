Susan Tatah hat ihr Musikfestival in die Messe „GaiExpo“ umgewandelt

Vom 9. bis 12. August soll sie eine Plattform bieten für deutsche und afrikanische Unternehmen, für Institutionen der Entwicklungszusammenarbeit und für Vereine, die sich in Afrika engagieren.

„GaiExpo“ ist die Abkürzung für „German African International Expo“. Die Messe möchte, so heißt es in einer Pressemitteilung, „die ökonomischen Akteure in den Vordergrund stellen statt Klischees von Exotik und Armut zu reproduzieren“. Wesentliches Element der Messe ist ein „Businessforum“, auf dem sich deutsche kleine und mittelständische Unternehmen der Region mit afrikanischen Start-Ups und Unternehmen austauschen können.

Außerdem soll eine Mikrokreditplattform geschaffen werden. Ziel ist es, kleine Kredite von Privat an Privat zu vermitteln, die mittellosen, begabten Afrikanern zur Verfügung gestellt werden. Die Plattform soll Vermittler sein und bietet Übersetzungshilfe.

Wie schon beim Afrika-Festival hat auch die Messe einen geografischen Themen-Schwerpunkt. Das ist in diesem Jahr Tansania und dort vor allem die Veränderung der ländlichen Wirtschaft. Dazu soll es Podiumsdiskussionen, Lesungen und Workshops geben. Geplant ist außerdem ein afrikanischer Markt mit zahlreichen Essensständen. Und auch Musik wird angekündigt: Zu Gast ist Jhikoman & Afrikabisa Band mit ihrem neuen Album „Umkombotzi“. Aus Großbritannien kommt der tansanische Musiker Saidi Kanda mit seiner Band Mvula Mandondo. Und aus Freiburg reist die Reggaeband Unojah an. Außerdem treten unter anderem das Cabaret Kamerun und die Ngoma Africa Band auf. Es gibt eine Kostümparade, Lesungen und eine Kunstausstellung von Alexandre Keto zum Thema Albinos und Menschen mit Vitiligo (Weißfleckenkrankheit).

Tickets kosten zwischen 5 und 14 Euro am Tag, das Festival-Ticket für alle vier Tage soll für 22 Euro zu haben sein.