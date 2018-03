TAGBLATT-Volontärin Kathrin Kammerer hat mit Freunden den Reutlinger Escape-Room getestet

Die Türe fällt ins Schloss, die Kamera läuft, das Spiel beginnt. Meine Freundin Carolin und ich sind jetzt Gefangene auf Zeit, in einem schummrig beleuchteten knallgrün und weiß gestrichenen Raum, der mit verrostetem Klo und nostalgischen Wandbildern an eine DDR-Stasi-Zelle erinnern soll. In der Gefängniszelle neben uns sitzen unsere beiden Freunde Tim und Jannik. Sie haben ebenfalls keine Ahnung...