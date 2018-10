Tango in Bad Gomaringen

Musik und Theater bei der Herbstfeier des Akkordeon-Clubs, das hat in Gomaringen Tradition. Überhaupt ist der Club im Kulturleben der Gemeinde fest verankert, das zeigte sich am Sonntagnachmittag, als der Vorsitzende Jens Fischle die Gäste in der vollbesetzten Kulturhalle begrüßte.Die Helfer des Vereins, der 1983 gegründet wurde, hatten eine Menge zu tun, bis alle mit Kaffee und Kuchen versorgt w...