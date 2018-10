Tanja Feser rettet den Zähler

Sollten die technisch und spielerisch überlegenen Gäste aus dem Tübinger Stadtteil, die auch in Sachen Kampfgeist den Musbacherinnen in nichts nachstanden, in Führung gehen können, war am gestrigen Sonntag klar, dass es schwer werden würde, noch etwas Zählbares zu behalten. Und genau das passierte – zunächst.In der von Beginn an intensiv geführten Partie zielte Lustnaus Lena Tarmann am rechten Pf...