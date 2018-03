Stuttgart. Die diesjährigen Märsche stehen unter dem Motto «Friede braucht Bewegung. Gegen Aufrüstung, Krieg und atomares Wettrüsten». Thema sollen die Kriege in Syrien, der Ukraine und Mali sein, wie der Koordinator Dieter Lachenmayer im Vorfeld mitteilte.

Den größten Ostermarsch erwartet das Friedensnetz mit rund 2000 Teilnehmern am Karsamstag in Stuttgart. Angesichts der türkischen Eroberung der syrischen Stadt Afrin werden auch Angehörige der kurdischen Gemeinschaft erwartet. Treffen des Marsches ist um 14 Uhr auf dem Stuttgarter Marktplatz, um 16 Uhr startet auf dem Schlossplatz die Abschlusskundgebung. Weitere Ostermärsche am Karsamstag finden in Heidelberg (12 Uhr) und Ellwangen (11 Uhr) statt.

Ein weiterer großer Ostermarsch ist am Sonntag am Bodensee geplant. Der Internationale Bodenseefriedensweg startet um 11 Uhr in Bregenz in Österreich. Auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz in Ulm findet am Ostermontag (10.30 Uhr) laut dem Netzwerk Friedenskooperative eine Ostermarschkundgebung statt. Die Märsche gehen auf die Gegner der atomaren Aufrüstung in den 1950er Jahren zurück. In Deutschland hatten sie besonders während des Kalten Krieges Zulauf.