Köngen. Die Ursache für den Unfall sei bislang unklar, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Lastwagen habe gerade ein anderes Fahrzeug überholt, als der 48-Jährige gegen den Aufleger geprallt sei. Das Taxi kam nach rechts von der Autobahn ab und blieb in der Böschung stehen. Der 56 Jahre alte LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall am frühen Dienstagmorgen leicht verletzt.