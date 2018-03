Tempo 30 auf 150 Metern in der Bachstraße

Pliezhausens Verwaltung bleibt am Ball, was Verkehrsberuhigung im Interesse von Verkehrssicherheit und Lärmreduzierung angeht. Nachdem alle Vorstöße in Richtung Tempo 30 von den vorgesetzten Behörden abgelehnt worden waren, hat Bürgermeister Christof Dold „eine andere Idee kreiert“, sagte er am Dienstag im Gemeinderat – damit man wenigstens in einem Teilbereich Tempo 30 anordnen könne, auf etwa 1...