Teure Tickets im Südwesten

Stuttgart. Die Tarife für Baden-Württembergs Busse und Bahnen müssen nach Meinung des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) günstiger werden. In den vergangenen zehn Jahren wurden die Monatstickets in den 22 Verkehrsverbünden durchschnittlich um ein Drittel teurer, sagte der VCD Baden-Württemberg. Auch die Preise für Einzeltickets stiegen seit 2008 um durchschnittlich 30 Prozent. Damit lagen die Preiszuwächse weit über der Inflationsrate, die im gleichen Zeitraum bei 13,9 Prozent lag.

Als einen Schritt in die richtige Richtung bezeichnete der VCD Stuttgarts Tarifreform. Damit soll das Fahren mit Bussen und Bahnen im Tarifgebiet von April 2019 an einfacher und günstiger werden. Das Land unterstützt das Vorhaben in den nächsten sechs Jahren mit bis zu 42 Millionen Euro.

Auch für die anderen Verbünde wünscht sich der VCD Zuschüsse, damit die Fahrpreise sinken und das Angebot ausgebaut werden kann. Ein weiteres Finanzierungsmodell könnte zum Beispiel eine Nahverkehrsabgabe sein. Dieser Ausweis, eine Idee, die etwa die Grünen in Stuttgart verfolgen, berechtigt zur Nutzung von des öffentlichen Nahverkehrs. Wer mit dem Auto in die Stadt fährt, müsste diesen Ausweis allerdings ebenfalls erwerben. Damit würden zusätzliche Einnahmen erzielt. Für VCD-Landeschef Matthias Lieb wäre das eine sinnvolle Möglichkeit, Fahrpreise zu senken und Bus und Bahn auszubauen. dpa