Theaterstück „Die ausgebuffte Rentner-WG“ am 24. und 25. März

Die Wittershauser Vereine – der Musikverein „Lyra“, der Gesangverein „Sängerlust“ und der Sportverein proben fleißig für die Theaterabende am Samstag, 24. März und am Sonntag, 25. März, in der Turn- und Festhalle in Wittershausen. In dem Stück „Die ausgebuffte Rentner-WG“ geht es um die befreundeten Senioren Käthe, Lotte, Johann und August, die gemeinsam ein altes Haus gekauft und sich zu einer R...