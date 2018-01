Tief verwundbar

Berlin. Der schwerste Sturm seit mehr als zehn Jahren ist über Deutschland hinweggezogen. Zehn Menschen hat er das Leben gekostet und in großen Teilen des Landes Chaos gestiftet. Zahlreiche Zugpassagiere strandeten auf Bahnhöfen, Zehntausende waren ohne Strom, Häuser wurden beschädigt, Autos zerstört. Der Sturm hat uns daran erinnert, wie verwundbar unsere vernetzte Welt ist, und wie klein der Mensch. Mehr noch: „Friederike“ ist ein Gruß aus der Zukunft – denn solche extremen Stürme und andere Naturkatastrophen wird es den Prognosen aller führenden Klimaforscher zufolge künftig häufiger geben. Es ist Zeit, sich darauf einzustellen.

Wenn im Ökonomen-Sprech von „Disruption“ die Rede ist, dann ist damit meist gemeint, wie ein Wirtschaftszweig von der Moderne getroffen wird. Eine viel tiefer liegende Disruption hingegen droht von der Abhängigkeit des Menschen von seiner selbst geschaffenen, filigranen Infrastruktur – Wasserleitungen etwa, Stromnetzen, Straßen oder Schienen.

Unser modernes Leben basiert darauf, sich in der Sehnsucht nach Stabilität von der Natur abzukoppeln. Dicker Beton und eine Heizung halten uns warm. Strom aus der Steckdose erlöst uns von den Fesseln der Dunkelheit. Bewässerung und Chemie auf den Feldern sorgen für konstanten Lebensmittel-Nachschub. Das alles ist so bequem, dass der Mensch sich daran gewöhnt hat; er hält es für normal. Doch das ist es nicht. „Friederike“ war der beste Beweis dafür, dass die unkalkulierbare Natur immer da ist.

Wenn das Netz erschüttert ist

Unser Leben wird nicht mehr durch breite Kanäle des gegenseitigen Austauschs zusammengehalten, die unabhängige Einheiten verbinden. Wir haben diese robusten, schwerfälligen Verbindungen durch ein fein gewebtes Netz ersetzt, aus unzähligen dünnen Fäden, die miteinander zusammenhängen. Etwa in der Wirtschaft: Statt Lagerhallen zu füllen, machen es Digitalisierung und moderne Logistik möglich, minutengenau für den Bedarf zu produzieren. Züge und Laster bringen Nachschub in dem Moment in Supermarkt oder Fabrik, in dem er gebraucht wird. Das Internet hält ganze Großkonzerne und Verkehrssysteme zusammen.

Doch wenn das Netz erschüttert wird oder gar reißt, dann spüren dies alle, die daran hängen – weil alles mit allem zusammenhängt. Die Bahn führte das beim Sturm „Friederike“ auf drastische Weise vor: Sie legte vorbeugend das komplette Fernverkehrsnetz still. Es gab keine Zugunfälle, keine Verletzten – und der Konzern konnte beginnen, sein Netz zu flicken.

Die Empfindlichkeit der Netze, in die wir eingebunden sind, ist unser Schwachpunkt. Und der Klimawandel wird sie auf eine noch größere Probe stellen. Doch es hat keinen Sinn, regungslos auf die Klimaziele zu starren wie ein Kaninchen auf die Schlange. Egal, ob der Mensch ihn bremsen kann: der Klimawandel wird kommen. Es wird Zeit, dass die Menschheit Strategien zur Anpassung entwickelt, jenseits von Sturm-Policen der Versicherer. „Friederike“ war ein Lehrbeispiel dafür, dass der Mensch die Natur nicht beherrscht, sondern sich mit ihr arrangieren muss.

