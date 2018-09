Tiere nutzen missliche Lage eines Schafbocks für Flucht

Esslingen. Diesen Umstand nutzten am Freitagabend mehrere Schafe und Ziegen in Esslingen und büxten aus. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, bemerkte ein Passant die Tiere und informierte eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife. Der Tierrettungsdienst befreite den Schafbock aus seiner misslichen Lage und reparierte den Zaun wieder notdürftig. Mit Hilfe der Tierhalterin konnten später alle Tiere wieder auf ihr umzäuntes Gelände getrieben werden.