Toleranz entspannt

1. Erschreckend, dass die Bekanntmachung der Tierquälerei mit präparierten Ködern für Hunde (im Leserbrief von Carola Schramm am 7. März) nun nur noch zu einer Diskussion über Hundekot geführt hat! Scheinbar denkt niemand mehr an den Hundehasser.

2. Die Entsorgung von Hundekotbeuteln wäre viel, viel einfacher, wenn es mehr Mülleimer auf den Spaziergehwegen geben würde. Was man für 144 Euro für den Ersthund und für Tübingen eigentlich selbstverständlich erwarten könnte.

3. Hundekotbeutel sind aus Plastik! Sie verrotten nicht in der Natur. Daher gehören sie ausschließlich in Mülleimern entsogt. Nicht auf Wiesen und nicht im Wald! (Wie können Hundehalter so blöd sein und sie in der Gegend rumwerfen?)

Wie schade, dass das Zusammenleben so unnötig kompliziert ist. Ein bisschen Toleranz auf beiden Seiten wäre entspannend.

Das schreibt eine leidenschaftliche Hundehalterin.