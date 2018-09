Tolles Wetter, grandiose Zuschauer, beste Leistungen: Dominic Kipngeno & Elena Burkard siegen

Gerade rechtzeitig zum Erbe-Stadtlauf hatte sich das zum Wochenende aufgezogene kleine Zwischentief wieder verzogen, die Teilnehmer erwartete ein klarer Himmel und viel Sonnenschein. Nicht zuletzt den optimalen äußeren Bedingungen hat es der Tübinger Altstadt-Wetz zu verdanken, dass die Veranstalter schon vor dem ersten Startschuss einen Rekord verkünden konnten: 2964 Starter hatten sich gemeldet, so viel wie noch nie zuvor – und das auch noch pünktlich zum 25. Jubiläum des Lauf-Events.

Im Gegensatz zu den Schülern kamen die Starter in den beiden Hauptläufen gehörig ins Schwitzen. „Es war mir zu heiß“, sagte Dominic Kipngeno, der Sieger bei den Männern. Der 28-Jährige lief nach 29:44 Minuten durchs Ziel, musste sich auf den letzten Metern dem Angriff seines Landsmannes Bethwel Kiprono erwehren, der nur 1 Sekunde später als Zweiter ankam. „Mir hat es hier gut gefallen, Tübingen ist eine schöne Stadt“, sagte der Sieger, der die 500 Euro Siegesprämie gut gebrauchen kann. Denn in der Heimat in Kenia steht die Geburt seines zweiten Kindes unmittelbar bevor. Kein leichtes Leben als Läufer-Profi: Nach weiteren Rennen in Europa ist der Rückflug erst für den 16. Oktober gebucht.

Im Heimspiel zum Sieg

Mit der klar stärksten Saison-Bestzeit über 10.000 Meter (27:36 Minuten) war Richard Ringer als Favorit ins Rennen gegangen. Doch schon bei der Athleten-Präsentation hatte der Friedrichshafener die Erwartungen zurückgefahren. Zur Erinnerung: Im August bei der Europameisterschaft in Berlin hatte Mitfavorit Ringer wegen einer Verletzung aufgeben müssen. Und war erst vor einer Woche wieder ins Training eingestiegen. „Es war klar, dass die beiden Kenianer fitter sind und das Rennen unter sich ausmachen werden“, bilanzierte der Stadtlauf-Sieger von 2016. Mit der Zeit von 30:16 Minuten war der Europacup-Sieger aber absolut zufrieden: „Die Strecke ist ganz schön wellig, die Zuschauer, die einen antreiben, gleichen das aber alles wieder aus.

Interview mit der Stadtlauf-Siegerin Elena Burkard TAGBLATT-Redakteur Vincent Meissner hat nach dem 25. Erbe-Lauf mit der Siegerin und Tübinger Studentin gesprochen.

Im Rennen der Frauen blieb die nationale Spitze unter sich. Zwei Läuferinnen aus Kenia hatten kurzfristig wegen Verletzung abgesagt. Womit eine Tübingerin in die Favoritenrolle rückte. Und so lief Elena Burkard, Studentin der Biochemie, dem Feld von Anfang an davon, steigerte ihren Vorsprung auf die Zweite, die Berlinerin Catarina Granz, bis ins Ziel auf weit über 1 Minute. Die DLV-Newcomerin sieht sich auf bestem Weg zu ihrem nächsten Saisonziel, der Cross-Europameisterschaft im niederländischen Tilburg. Bei ihrem Siegeslauf orientierte sich Burkard an LAV-Läufer Christian Wörnle – und fand so für ihr neues Zuhause nur lobende Worte: „Ich fühle mich so wohl in Tübingen, in der LAV-Läufergruppe und in der Wohnung bei den Baumanns.“

Die Läuferin der LG Nordschwarzwald, bei der EM in Berlin über 3000 Meter Hindernis auf den 6. Platz gelaufen, stammt aus Baiersbronn und hatte mit dem hügeligen Geläuf keine Probleme. Für die Zweite, Catarina Granz, bei der EM über 1500 Meter am Start, ein eher ungewohntes Gelände: „Im flachen Berlin ist schon eine Brücke eine Herausforderung.“

Judith Deprins, erstmals Cheforganisatorin des Großevents, zog nach der abschließenden Siegerehrung eine positive Bilanz. Natürlich sei die Anspannung vor und während der Veranstaltung groß gewesen, sei immer die Frage im Raum gestanden, ob man auch alles beachtet habe. „Mit Blick auf das Gesamtpaket ist aber alles gut gelaufen“, sagt Deprins – und ergänzt selbstkritisch: „Über das, was noch nicht hundertprozentig funktioniert hat, müssen wir noch reden. Und vielleicht auch was ändern.“

TAGBLATT-Chefredakteur Gernot Stegert, der als begeisterter Läufer ebenfalls an den Start ging, ist eine Runde mit der Kamera gelaufen.

Der Stadtlauf im Schnelldurchlauf: