Todtnau. Kirschen, Sahne und Schokoladen-Biskuit, Kirschwasser und Schoko-Streusel: Daraus kann einiges Leckeres kreiert werden, mit weiteren Zutaten wird daraus auch eine Schwarzwälder Kirschtorte, eine der beliebtesten Torten überhaupt. Interessant ist immer wieder zu beobachten, dass sowohl Profi-, als auch Hobby-Konditoren aus den gleichen Zutaten verschiedene Produkte herstellen. Es ist zwar immer eine Schwarzwälder Kirschtorte, aber die kann doch sehr unterschiedlich schmecken.

So wird das auch morgen in Todtnau im Hochschwarzwald beim Schwarzwälder Kirschtorten-Festival sein. Da wird unter professionellen Konditoren, Bäckern, Patissiers, Köchen und Hobby-Tortenbäckern der beste Torten-Macher gesucht, der aus den bekannten und vielleicht auch so manch geheimen Zutaten das leckerste Produkt auf den Tisch bringt.

Eine Jury aus Konditor- und Küchenmeistern bewertet Aussehen, Handwerkskunst und Geschmack. Wie die Experten verhindern, dass ihnen nach dem Probieren der zehnten Torte schlecht wird, bleibt deren Geheimnis.

Ein Rätsel ist auch nach wie vor, wer das über 100 Jahre alte Rezept zusammengestellt hat. Das ist aber auch egal, Hauptsache es existiert und wird weiter umgesetzt. Das beste an der Torte sind doch noch immer die Kirschen – und das Kirschwasser, das im Idealfall aus dem Schwarzwald stammt. Das kann bei den Teilnehmer auch gegen Nervosität und bei der Jury gegen Übelkeit helfen.

Petra Walheim