Tote Frau in Wohnung: Verdächtiger Ex-Freund tot aufgefunden

Stuttgart. Der 41-Jährige habe sich offenbar das Leben genommen, teilte Polizei am Dienstag mit. Die Mutter der 39-Jährigen hatte die Leiche ihrer Tochter am Montag in deren Wohnung im Stadtteil Stöckach entdeckt. Ermittlungen der Kriminalpolizei führten dann nach Angaben der Behörde zu dem ehemaligen Freund. Am Dienstagnachmittag wurde die Leiche des Mannes auf einer Baustelle in Stuttgart-Münster aufgefunden. Genauere Angaben zur Tötung der Frau machte die Polizei bislang nicht.