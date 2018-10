Birkenfeld. Fünf Wochen nach seinem mysteriösen Verschwinden steht fest, dass der Jäger Simon P. aus Birkenfeld-Gräfenhausen (Enzkreis) nicht mehr lebt. In einem Waldstück südlich von Pforzheim wurde am Dienstag eine Leiche entdeckt, bei der es sich offenbar um den gesuchten 50-Jährigen handelt. Nicht näher bezeichnete „körperliche Merkmale“ ließen diesen Schluss zu, teilten Staatsanwaltschaft Pforzheim und Polizeipräsidium Karlsruhe gestern mit.

Ein Waldarbeiter hatte den Beamten der Sonderkommission den entscheidenden Hinweis gegeben. Er hatte den Toten zufällig gefunden. Allem Anschein nach war die Leiche zwischen den Bäumen vergraben worden, doch Tiere sollen sie zum Teil wieder freigelegt haben, war aus Polizeikreisen zu erfahren. Zur endgültigen Klärung der Identität wird das Landeskriminalamt einen DNA-Abgleich vornehmen. Eine Obduktion ist für heute geplant. Erst dann gebe es Gewissheit, „dass der Gesuchte Opfer eines Gewaltverbrechens wurde“.

„Wie vom Erdboden verschluckt“

Während die Spurensicherung ihre Arbeit aufgenommen hatte, gab die Polizei in Pforzheim zufällig einen Überblick über den Stand der Ermittlungen. Die Sonderkommission „Wagner“ hatte über 300 Spuren und Hinweise überprüft. Mehrfach war die Gegend abgesucht worden, außer Hunden wurde auch eine Drohne eingesetzt. Ein Durchbruch gelang dennoch nicht. Simon P. sei „wie vom Erdboden verschluckt“, hatte Soko-Chef Ulrich Conle noch erklärt. Zu diesem Zeitpunkt war noch völlig unklar, was mit ihm geschehen ist, seit er am 29. August aus seiner Wohnung verschwunden ist.

Nachbarn hatten gegen 21.30 Uhr einen Streit beobachtet. Zwei unbekannte Männer sollen etwas Undefinierbares zu ihrem Auto getragen haben. Dabei hätte es sich um P. handeln können. Bei seiner Wohnung stieß die Kripo auf eine Lache mit einer „nicht unerheblichen Menge Blut“. Der Fall erregt großes Aufsehen, weil es sich bei Simon P. um einen Jäger, Sportschützen und Büchsenmacher handelt, der über 30 Waffen besitzt. Die Waffenschränke seien leer gewesen, gab Conle bekannt. Hans Georg Frank