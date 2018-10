Dortmund. Erfrischend jung, erstaunlich abgeklärt – in Dortmund reifen Träume von einer erfolgreichen Zukunft. Wie schon beim Sturm an die Bundesligaspitze mit furiosen Auftritten gegen Nürnberg (7:0) und in Leverkusen (4:2) setzte das Team von Trainer Lucien Favre auch in der Champions League ein Ausrufezeichen. Mit einer Mischung aus taktischer Disziplin, Unbekümmertheit und Geduld rang der BVB beim 3:0 (0:0) über Monaco einen zunächst gleichwertigen Gegner nieder.

Erste Prognosen, dass der im Sommer generalüberholte BVB auf nationaler Bühne wieder als ernsthafter Widersacher der in den vergangenen Jahren übermächtigen Münchner taugt, erscheinen verfrüht. Doch dem in den bisherigen neun Pflichtspielen ungeschlagenen neuen Trainer Lucien Favre ist es gelungen, aus einer in Einzelgruppen verfallenen Mannschaft eine Einheit zu formen. Zudem verfügt sein Team über zahlreiche Hochbegabte, die als Versprechen für die Zukunft gelten. „Wenn du solche Straßenfußballer wie Jadon und Jacob hast, macht es echt Spaß“, kommentierte Kapitän Marco Reus die jüngste Erfolgsstory der beiden Youngster.

Auch im kniffligen Duell mit Monaco profitierte der BVB von der Frechheit seiner Talente. Der in seiner englischen Heimat bereits als „Wonderkid“ bezeichnete Jadon Sancho bereitete den Führungstreffer des keine sechs Minuten zuvor eingewechselten Dänen Jacob Bruun Larsen (51.) mustergültig vor. Favre bewies mit seinen Einwechslungen abermals ein glückliches Händchen. Auch am Mittwoch traf ein erst in der zweiten Halbzeit ins Spiel gekommener Profi. „In den englischen Wochen ist es brutal wichtig für uns, dass wir Potenzial von der Bank ins Spiel bringen können“, kommentierte Reus die Sachlage.

Nach Einschätzung von Sportdirektor Zorc tragen nicht nur die Talente Sancho (18), Bruun Larsen (20), Dan Axel Zagadou (19), Achraf Hakimi (19) und der gegen Monaco fehlenden Pulisic (20) zum Aufwärtstrend bei: „Wir brauchen die Jugendstory nicht zu sehr fokussieren und haben mit Witsel, Delaney und Reus auch erfahrene Spieler dabei. Diese Mischung macht es, die im Moment einfach passt.“

So erwies sich der deutsche Nationalspieler und BVB-Kapitän Reus auch als Führungsspieler. Sein abschließendes Tor zum 3:0 (90.+2) war sein bereits sechster Pflichtspieltreffer in der laufenden und noch jungen Saison. Wie schon in früheren Jahren in Mönchengladbach scheint Reus von der Zusammenarbeit mit Favre zu profitieren. Bei der Frage nach den Gründen für den Höhenflug des Teams verwies er auf die Verdienste des Schweizers. Die Fortschritte des Teams empfindet er als „nicht so überraschend“: „Ich weiß, was unser Trainer kann, was er für eine Philosophie hat und wofür er steht.“ dpa