Triumph für die Ewigkeit

Melbourne. Ganz am Ende dieses langen Tages in Melbourne verlor Roger Federer dann doch noch. Aber nur gegen sich selbst. Gern hat es der größte Tennisspieler aller Zeiten nicht, wenn ihm die Gefühle auf öffentlicher Bühne einen Streich spielen, er hat selbst einmal gesagt, es sei ihm „irgendwie peinlich“. Aber in einem der größten Momente seiner ohnehin einzigartigen Karriere war es schließlich um seine Beherrschung und Kontrolle geschehen, und das war auch gut so.

Denn was 15 000 Zuschauer in der Rod-Laver-Arena und Hunderte von Millionen rund um den Erdball spätabends an diesem historischen 28. Januar 2018 sahen, war nicht einfach nur den Rekordjäger Federer, der seinen überragenden 20. Grand Slam-Titel mit dem 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1 über Marin Cilic sicherte. Sie sahen unverstellt den emotional berührten Federer, den in Tränen aufgelösten Federer, den strahlenden und heulenden Federer. Den Mann, dem Tennis noch immer die halbe Welt bedeutet, neben seinem noch wichtigeren Familienleben mit Frau Mirka und vier Kindern. Den Mann, der sich über Titel 20 noch so sehr freuen kann wie über Titel Nummer eins, den er im Sommer 2003 auf einem Fleckchen Rasen im Südwesten Londons holte, vor einer kleinen Ewigkeit. „Es ist unglaublich, dass ich immer noch hier bin, solche Titel holen kann“, sagte Federer, der überaus sympathische Roger Nimmersatt.

Vor vielen Jahren hatte sein früherer Trainer Tony Roche einmal über Federer gesagt: „Je mehr große Titel er holt, umso hungriger wird er. Du willst immer wieder dieses große Gefühl des Sieges haben.“ An dieser Wahrheit hat sich für Federer nichts verändert, er kann noch nicht anders als weiter den Pokalen nachjagen – mit einer Intensität, einem Ehrgeiz und einer brennenden Leidenschaft, an der sich auch die Jüngeren im Tenniszirkus eine Scheibe abschneiden können.

Überrascht von sich selbst

„Ich liebe immer noch die Herausforderung, ich habe Spaß an jedem Tag, an dem ich auf den Platz gehe“, sagte Federer zum Ende dieser Australian Open, als ältester Grand-Slam-Champion seit Ken Rosewall im Jahr 1972.

„Ich habe mir das zwar alles gewünscht, habe geträumt davon“, sagte Federer: „Aber habe ich das auch erwartet? Bestimmt nicht.“ Die Australian Open waren ein Turnier, das Federers Ausnahmestellung in seiner Berufswelt erneut in aller Eindringlichkeit zeigte. Es hatte auch mit seiner Professionalität und der bestechenden Physis im vorgerückten Sportleralter zu tun.

Oft wird er wegen seiner Genialität, seiner Magie und seiner Ideenkraft auf dem Centre Court gerühmt, doch Federer ist auch ein extrem harter Arbeiter. Seine Leichtigkeit und Lockerheit gewinnt er aus vielen schweißtreibenden Übungsstunden. Er trainiert so methodisch, flexibel und in den richtigen Umfängen, dass er nur wenig Ausfallzeiten in seiner Karriere hatte. „Ich spiele noch so gutes Tennis, weil ich in den letzten Jahren immer effektiver trainiert habe“, sagte Federer. „Ich bin keiner, den man zum Training zwingen muss.“