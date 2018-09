Trump zündelt am Ölfass

Ulm. Donald Trump in Hochform: Erst schwingt der US-Präsident den Strafzoll-Hammer, nun zündelt er auch am Ölfass. Allen Ländern, die Erdöl aus dem Iran importieren, hat der selbsternannte „Dealmaker“ mit Sanktionen gedroht. Während Aktionäre bereits unter den schlechteren Exportaussichten der Unternehmen gelitten haben, sehen sich nun die Hausbesitzer mit dem Handeln des Wüterichs in Washington konfrontiert. Für viele lauten die entscheidenden Fragen: Wie teuer wird Heizöl noch? Und soll ich jetzt kaufen oder auf einen Preisrückgang hoffen?

Fest steht: Wer sich derzeit Heizöl in den Keller pumpen lässt, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen als in den Vorjahren. „Aktuell werden für 3000 Liter inklusive Mehrwertsteuer rund 2250 EUR fällig. Noch im Juli 2017 kam man mit gut 1500 EUR weg. Und Anfang 2016 war es mit rund 1200 EUR etwas weniger als die Hälfte“, sagt Pia Bölingen von der Finum Private Finance AG in Biberach an der Riß.

Neben den Eigenheim-Besitzern sind auch Mieter früher oder später von der Entwicklung am Heizölmarkt betroffen. Der Deutsche Mieterbund hat mit Blick auf das Jahr 2017 schon erklärt, dass Bewohner von ölbeheizten Häusern mit Mehrkosten von 10 Prozent rechnen müssten. Und angesichts des neuerlichen Preisanstiegs könnte es 2018 erneut teurer werden.

Strafzölle verunsichern

Verantwortlich für die Verdopplung des Heizölpreises in zweieinhalb Jahren ist an erster Stelle die gute Weltkonjunktur. „Wenn die Unternehmen in Europa, den USA und Asien deutlich mehr produzieren und vertreiben, zieht in der Regel der Preis für Erdöl mit an, von dem wiederum die Heizöl- und Benzinpreise abhängen“, sagt Gerhard Selig. Der Inhaber der Gerhard Selig Vermögensstrategien GmbH in Konstanz verweist dazu auf die Wirtschaftslage, die sich seit 2016 in vielen Weltteilen synchron verbessert habe – bis vor Kurzem: „Die jüngste Delle im Wachstum rührt vor allem von der Unsicherheit durch die Strafzölle der Amerikaner und der Reaktion der Chinesen her“, sagt der Finanzprofi vom Bodensee. Dennoch hat der Heizölpreis im August kräftig zugelegt.

Bleiben die vielen unvorhersehbaren Faktoren, die den Ölpreis beeinflussen. So wurde Rohöl erst wegen früherer Förderkürzungen der OPEC und schließlich wegen der angedrohten Sanktionen bei Ölimporten aus dem Iran teurer. Was passiert, wenn der Iran tatsächlich vom Weltmarkt abgeklemmt würde – so wie Venezuela, das in einer Hyperinflation versinkt und ökonomisch kollabiert?

„Aktuell fördert der Iran mit rund 3,8 Mio. Barrel (jeweils 159 Liter) täglich knapp 4 Prozent des Öls auf der ganzen Welt und 12 Prozent des OPEC-Angebots“, sagt Pia Bölingen. Einen deutlichen und dauerhaften Preisanstieg erwartet sie aber selbst in diesem Fall nicht – ebensowenig wie die Analysten von ETF Securities, einem Unternehmen, das Anlageprodukte auf Rohstoffe emittiert. Der Grund: Hohe Preise dürften die Anreize zur Ölproduktion in den USA verstärken. „Die Branche kann mit der umstrittenen Fracking-Technologie recht schnell die Produktion erhöhen und die Preise relativ niedrig halten“, so Bölingen.

Zudem dürften die Vereinigten Staaten beziehungsweise ihr Präsident selbst kein Interesse an stark steigenden Ölpreisen haben. In diesem Jahr stehen Zwischenwahlen an, und die Demokraten schneiden in den Umfragen bislang leicht besser ab als die Republikaner – wahrscheinlich ein Grund, warum Trump seit Wochen klar auf die Karte „America first“ setzt. Da dürften es die Amerikaner kaum honorieren, wenn der Präsident aus dem Lager der Republikaner Öl und Benzin dauerhaft verteuern würde.

Fazit für Hausbesitzer: Saisonal bedingt dürften die Preise in diesem Jahr ihren Zenit im Oktober/November erreichen – zumal auch das heiße Wetter in Europa und die „Driving Season“, also die Zeit in der viele Ausflüge mit dem Auto unternommen werden, in den USA nun vorbei sein dürften. Mittelfristig ist sogar ein Preisrückgang von 75 auf 55 bis 60 EUR pro 100 Liter Heizöl wahrscheinlich. Wer abwarten kann, sollte das tun und erst später Heizöl in größerem Stil ordern. Anleger können an steigenden und fallenden Ölpreisen mitverdienen.