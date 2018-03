Tübingen. Die Artenschutz-Politik der Großen Koalition sei eine Blamage, teilte Kühn am Freitag anlässlich des Internationalen Tages des Artenschutzes am 3. März mit. Hauptverursacher des Artensterbens in Deutschland sei die Agrarpolitik. Die Grünen forderten deshalb die Bundesregierung auf, den Einsatz von Pestiziden zu verringern. «In Brüssel muss sie sich außerdem für ein Verbot der Bienenkiller Neonikotinoide einsetzen», so Kühn.