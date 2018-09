Tugenden To Go

Alexander Graf von Schönburg-Glauchau kann hinschauen, wohin er mag, er sieht sich bestätigt. Etwa bei der Anreise am Münchner Flughafen: rücksichtlose Zeitgenossen, ein Mitreisender in hautengen Radlerhosen, „es war eindeutig zu sehen, dass er Rechtsträger war“.

So etwas würde er „noch nicht einmal zuhause“ tragen, und das nicht nur aufgrund seiner adeligen Abstammung. Ja, man kann den Satz von Karl Lagerfeld zitieren: „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“ Aber jetzt verkauft Lagerfeld selbst Jogginghosen.

„Was ist aus uns geworden?“, fragt also der Journalist und Sachbuchautor und konstatiert: Der Umgangston wird rauer, die Sitten verrohen. Daher ist „Die Kunst des lässigen Anstands“ also ein „Buch zur richtigen Zeit“. Darüber plauderte er in Ulm als Gast des SÜDWEST PRESSE-Forums und stellte sich den Fragen von Chefredakteur Ulrich Becker.

Rauchender Nichtraucher

49 Jahre, verheiratet, drei Teenager-Kinder, ein Dutzend Bücher: Unter anderem hat Alexander von Schönburg den streitbaren Bestseller „Die Kunst des stilvollen Verarmens“ geschrieben, eine „Weltgeschichte To Go“ und „Der fröhliche Nichtraucher. Wie man gut gelaunt mit dem Rauchen aufhört“ – man konnte ihn nun dennoch mit einer Zigarette antreffen. Und das gut gelaunt.

Der Bruder von Gloria von Thurn und Taxis beschreibt sich als „Angehörigen der untergegangenen Oberklasse, der auf dem Boden einer modernen Angestellten-Existenz lebt“. Konkret: Er ist Mitglied der „Bild“-Chefredaktion. Der „Spiegel“ hat seinen Bestseller so kommentiert: „Der Autor ist Textchef bei ,Bild‘ und betätigt sich nebenbei als Tugendwärter. Das nennt man Doppel- leben.“ Dieses „Schubladendenken“ habe ihn verletzt.

Als Buchautor geht es ihm nun ums „Einmaleins der gemeinsamen Maßstäbe, die wir haben sollten“. Dabei ist er auf „27 altmodische Tugenden für heute“ gekommen, und so schreibt er über Maß, Zucht, Keuschheit: „Sperrige Begriffe, absichtlich keine niederschwelligen Wörter“, hinter denen stecke doch nur eine „Sucht nach Bequemlichkeit“.

Unkommod findet es Alexander von Schönburg, dass alle Regeln in Folge der 68er-Zeit aus dem Fenster geworfen wurden. Immerhin spüre er die „Sehnsucht nach einem Wertekanon“. Niemand möchte die Bigotterie der 50er aufleben lassen, betont er, um dann ein paar Jahrhunderte weiter zurückgehen, das Ideal einer heroischen, edlen Ritterlichkeit zeichnend.

Ritterlichkeit war nie eine Frage der Geburt, sagt er. Trotzdem: Wer könne darüber besser schreiben als er, Vermittler zwischen Altem und Neuem? Klar, „nicht alles, was der Adel bewirkt hat, war segensreich“, aber es sei unbestreitbar, dass etliche seiner Tugenden ein „bewahrenswertes kulturelles Reservoir“ darstellten.

Was aber meint von Schönburg mit „lässigem“ Anstand? „Nur wer Regeln begreift, sie in sich aufgesaugt hat, verfügt über Virtuosität und Leichtigkeit im Umgang mit ihnen.“ Das heißt: Man muss Regeln kennen, um sie brechen zu können.

Daher passen Tugenden wie Treue und Keuschheit wohl zur Geschichte des Adels mit all den Mätressen und unehelichen Kindern. „Wenn du ein Gerüst hast, kannst du auch aus dem Gerüst ausbrechen.“

Eine clevere Argumentation, vor allem, wenn man nicht zu lange darüber nachdenkt. Und ja, die Ober-Tugend ist Klugheit. Dazu gehöre die Fähigkeit, sich belehren zu lassen, führt der Autor aus und Belege von Aristoteles bis Thomas von Aquin an. Leider gelte heute derjenige als klug, der seine Meinung möglichst laut in die Welt hinausplärre.

„Manchmal selbst lax“

Was sei dann mit Horst Seehofer oder Donald Trump, fragte Ulrich Becker. Für von Schönburg ist das Phänomen Trump „eine gesellschaftliche Reaktion auf die technokratisch-urbane elitäre Schicht, die den öffentlichen Diskurs bestimmt“. Er selbst sei etwa gar nicht gegen Homo-Ehe oder Conchita Wurst, aber er habe das Gefühl, man müsse das alles euphorisch bejubeln. Er fände es toll, dass es Menschen gibt, die dagegen sind. „Die Gesellschaft soll nicht anhalten, aber lasst doch ein paar Leute Stopp rufen!“

Wie es ein Boulevard-Journalist mit der Tugend der Diskretion hält? Manchmal sei er „ganz schön lax“, räumt er ein. Überhaupt, er weiß, auch er ist inkonsequent, Verlockungen ausgesetzt. Aber er sei sich wenigstens im Klaren darüber. Am wichtigsten sei sowieso der Humor, der sei die „praktizierte Lässigkeit“.

Asket sein oder es richtig krachen lassen: Das sei beides einfach. Maß zu halten hingegen nicht. Wo er sich selbst auf einer Tugend-Skala von null bis zehn sieht? Das sei „tagesformabhängig“. Nochmal, er selbst sei ja „gar kein Tugendbold“, in Wahrheit sei sein Buch eine Art Eigentherapie: Er beschreibt den, der er gern wäre. „Ich weiß, ich erreiche das Idealbild auch nicht. Aber ich weiß wenigstens, ich welche Richtung ich schauen muss.“