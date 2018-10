U21-Team kann Ticket für EM sichern

Ingolstadt. Ein Punkt reicht für das EM-Ticket, aber dem U21-Europameister von Trainer Stefan Kuntz ist ein Unentschieden nicht genug. Der Titelverteidiger will das Etappenziel Endrunde mit einem Sieg gegen Norwegen erreichen. „Wir gehen unsere Aufgaben hochkonzentriert an und wollen schon bei der ersten Partie in Ingolstadt mit einem Sieg die EM-Qualifikation perfekt machen“, sagte Kuntz vor den Heimspielen gegen die Skandinavier und Irland.

Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für das Turnier im kommenden Jahr in Italien und San Marino. Die Ausgangslage ist vor der Partie heute (20 Uhr/Eurosport) blendend. Als Kuntz seine Nachwuchsfußballer gestern Abend im Ingolstädter Sportpark zum Abschlusstraining versammelte, stand fest: Durch das 1:3 von Irland in Israel genügt der deutschen Auswahl ein Unentschieden gegen Norwegen. Die Tabelle führt die DFB-Auswahl mit 19 Punkten aus 8 Spielen vor Norwegen (14 Punkte/8 Spiele) und Irland (14/9) an.

Er erwarte, „dass wir das Spiel am Freitag gewinnen“, sagte Kapitän Jonathan Tah (Bayer Leverkusen). „Die Qualität dazu haben wir – und das werden wir am Freitag zeigen.“ Gegen die Skandinavier möchte sich die deutsche Mannschaft auch für das 1:3 gegen aus dem Hinspiel revanchieren. Vier Tage später steht am Dienstag (18.15 Uhr/Eurosport) in Heidenheim das abschließende Duell mit Irland an. „Wir freuen uns sehr auf die beiden Heimspiele“, sagte Kuntz. „Das 1:3 in Norwegen ist schon ein Jahr her. Seitdem hat die Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht“, sagte der Berliner Mittelfeldakteur Arne Maier. sid