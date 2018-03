Uber-Unfall in den USA heizt Sicherheitsdebatte an

Trotzdem heizt der Unfall die Diskussion über die Sicherheit autonomer Fahrzeuge an. Eine Untersuchungskommission hat sich des Falls nun angenommen, die sich ansonsten bei Flugzeugunglücken und Unfällen einschaltet, aus denen für das gesamte Verkehrssystem relevante Erkenntnisse folgen könnten. In den USA wird zudem der Ruf nach einer stärkeren Regulierung von Roboterfahrzeugen laut.

Der Wissenschaftler Siegfried Brockmann von der Unfallforschung der Versicherer (UDV) gibt zu bedenken, dass die Technologie des autonomen Fahrens noch nicht ausgereift ist. So helfen nach seinen Worten die Assistenzsysteme, die schon heute in Autos eingebaut sind, zwar zuverlässig, Unfälle zu vermeiden. „Sobald wir aber über die Systeme hinausgehen, haben wir ein Problem“, sagt der Unfallexperte der SÜDWEST PRESSE. Nach Einschätzung von Branchenkennern haben die Kameras und Sensoren von Roboterautos vor allem bei schlechtem Wetter Probleme mit der Erkennung des Umfeldes und Reflektionen.

Eine ganze Branche fragt sich nun: Wieso haben die Sensoren des Wagens die Frau nicht bemerkt? Außerdem soll der Wagen, ein umgebauter Stadtgeländewagen der Marke Volvo, mit 61 Stundenkilometern unterwegs gewesen sein. Erlaubt sind auf diesem Straßenstück 56 Kilometer (35 Meilen) pro Stunde. Weshalb war das Auto schneller unterwegs? Es gibt zudem keine Hinweise, dass das Fahrzeug abbremste. Das Fahrzeug befand sich auf Testfahrt im US-Bundesstaat Arizona und hatte zur Sicherheit einen Fahrer an Bord. Doch auch der griff nicht ein, als die Frau, die ihr Fahrrad schob, in der Dunkelheit auf die Straße trat.

Seit 2017 ist der Weg für Roboterautos frei

In Deutschland hat der Bundestag im vergangenen Jahr ein Gesetz beschlossen, das hoch- und vollautomatisiertes Fahren erlaubt – solange ein Mensch am Steuer sitzt und eingreifen kann. Das Gesetz lässt zu, dass „dem technischen System in bestimmten Situationen die Fahrzeugsteuerung“ übergeben wird. Die Verantwortung bleibt aber beim Fahrer. So müssen automatisierte Systeme „jederzeit übersteuerbar oder deaktivierbar“ sein.

In den USA entscheiden lokale Behörden: Während die landesweite Gesetzgebung für selbstfahrende Autos noch in der Abstimmung steckt, wetteifern einzelne Bundesstaaten darum, die Firmen mit ihren Roboterwagen anzulocken. Kalifornien hat den Betrieb von Computer gesteuerten Autos ohne Lenkrad und Pedale erlaubt. ⇥⇥swp