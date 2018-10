Der Begriff „das kleinere Übel“ fiel einige Male an diesem Abend bei der SPD – aber dadurch wurde das Übel nicht kleiner, im Gegenteil: Warum überhaupt das Galgenfeld (26 Hektar) oder die Ähneshalde (30 Hektar) zum Gewerbegebiet machen? Kernstadtnah sind Siebenlinden I und II; dort gibt es Flächen in privater Hand, die unbebaut oder zweckentfremdet sind (Wohnungen oder Wohnwagen).

Klar kann und will man niemand enteignen – aber wenn die Stadt schon damals nicht aufgepasst hat bei den Vorschriften zur Nutzung, dann sollte sie es doch jetzt versuchen mit einem ernsthaften Appell an die Besitzer nach dem Motto „Eigentum verpflichtet“. So könnte so manchem der vielen (?) Rottenburger Handwerksbetriebe geholfen werden. Kurzfristig!

Und was wird jetzt aus dem kernstadtnahen DHL-Gelände? Groß genug für Handwerk und die vielfach beschworenen Gründerzentren allemal – aber da will Wohnbau Rottenburg jetzt einsteigen und Wohnungen bauen. Für wen? Für Tübinger, die zu uns ins noch erschwingliche Rottenburg ziehen?

Mein Eindruck ist: An allen Ecken und Enden (zum Beispiel auch beim Diesel-Verbot) werden Fehler vertuscht und mit einem „kleineren Übel“ kurzfristige Lösungen angeboten. Aber Übel bleibt Übel und Fehler bleiben Fehler. Es wäre ein sehr großer Fehler, das Neckartal zwischen Rottenburg und Kiebingen zu einem Gewerbegebiet zu machen. Für die Landschaft, für das Klima, für uns alle am Ende. Ich werde mit Ja stimmen am 21. Oktober – das ist sicher kein Fehler!