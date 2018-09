Über 60 Programmpunkte

Für ein friedliches Miteinander tritt das „Festi-Wall 2018“ in der Region ein, veranstaltet vom „Netzwerk Wertevielfalt im Nordschwarzwald“. Zwischen dem 19. September und dem 30. November gibt es eine Fülle von über 60 Veranstaltungen zwischen Pforzheim und Horb und auch in Dornstetten und Freudenstadt.„Wir wollen Mauern einreißen“, sagte Christian Schmidt von „Pro Asyl“ in Pforzheim. Zusammen m...