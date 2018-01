Überschwemmte Ufer – aber noch keine dramatische Situation

Hochwassermeldealarm am Neckar heißt es seit Donnerstagabend. Der Neckar hat sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen reißenden Fluss verwandelt und den Pegelstand von 2,70 Meter überschritten. Seither gilt auch der Hochwassermeldealarm. Stadtkommandant Markus Megerle gab sich am Freitagnachmittag im Gespräch mit der SÜDWEST PRESSE dennoch recht entspannt. „Es ist nichts Dramatisches...