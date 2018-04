Ulrich Janßen über schlechtes Wetter und andere Zumutungen

„Aber dann würde ja jeden Tag die Sonne scheinen.“ Sie kannte mich. „Ich würde schon an die Natur denken“, versicherte ich, „nachts ließ ich es kräftig regnen, dann wächst alles prima, und ein paar Tage im Jahr würde es auch ordentlich frieren und schneien. Ich will ja Ski fahren und keine Mücken im Sommer. “

„Aber du als Petrus, würde dir das gut tun, so als Person?“ Sie blieb hartnäckig. „Ich denke schon“, meinte ich, „bin ich nicht viel netter, wenn das Wetter schön ist?“ „Mmh. Aber was ist, wenn andere Menschen anderes Wetter wollen?“ Ich war mir sicher, die meisten Menschen wollen schönes Wetter. „Sonst muss man halt verhandeln, da würde ich schon einen Konsens finden, selbst in Tübingen.“

Mir kam noch ein Gedanke: „Übrigens würde ich auch gern bestimmen, wann ich welche Krankheit kriege. Dass die einfach so kommen, ohne vorher zu fragen, nervt.“ Sie meinte, dass man an Krankheiten auch reifen könne, charakterlich, menschlich, überhaupt. „Mag sein,“ sagte ich und erklärte mich bereit, anderen Menschen ihre Krankheiten zu lassen: „Wer gern an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt oder komplizierte Herz-OPs mag, nur zu.“ Ich allerdings könne drauf verzichten.

„Aber ist es nicht auch wichtig, ausgesetzt zu sein?“, sagte sie. „Nicht alles lenken zu können, überrascht zu werden, Herausforderungen zu haben, sich hinzugeben?“ Ich sah sie an. „Mag sein“, antwortete ich, „aber dafür bleibt noch genug übrig.“ Ich zählte auf: „Die Bahn, Hotlines von Internetprovidern, schlecht gekochte Frühstückseier, das reicht doch, da wird’s einem nicht langweilig.“

„Und wie willst du sterben“, fragte sie, „ohne Krankheiten?“ Ich zögerte. Wenn alle die freie Wahl hätten, würde die Erde vermutlich sehr voll werden. Auch viele aus der Geschichte bekannte Arschlöcher lebten noch. Am besten wäre es, überlegte ich, man würde nach dem 100. Geburtstag einschlafen und nie mehr aufwachen.

Sie war nicht überzeugt. „Ich glaube nicht, dass es den Menschen gut tun würde, wenn Krankheit, Tod und Wetter kalkulierbar wären.“ Die Menschen würden dann übermütig werden, unzufrieden, oder faul und sich nicht weiterentwickeln. „Erzählst du mir nicht immer, dass es das schlechte Wetter war, das die Menschen aus Afrika in die Welt getrieben hat?“ Es stimmt, das hatte ich gesagt. „Und die Religionen? Würde es die geben? Die tun doch auch viel Gutes“, erklärte sie. „Bald ist Ostern, das Fest der Auferstehung.“

Ostern würde es vermutlich nicht geben, gab ich zu. Ohne Krankheiten oder Tod wäre das Fest nicht attraktiv. „Aber“, meinte ich, „wäre das schlimm? Es weiß doch sowieso niemand mehr, was Ostern bedeutet. Den Kindern lassen wir natürlich die Eier.“ Sie lächelte: „Ich fürchte, da gibt es noch einiges zu diskutieren.“

Ich blickte wieder aus dem Fenster. Draußen zeigte sich jetzt eine kleine blaue Insel im grauen Wolkenmeer. Sie sah eigentlich ganz schön aus.