Gäufelden. Wie die Polizei mitteilte, waren in der Nacht zum Montag ein Vereinsheim und ein Gartenhaus in Flammen aufgegangen. Die Löscharbeiten dauerten demnach bis in die frühen Morgenstunden. Kriminaltechniker und Brandermittler fanden anschließend Spuren einer vorsätzlichen Tat. Die Beamten hoffen bei der Suche nach den Verantwortlichen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ein Sachverständiger sollte die Gartenanlage am Dienstag erneut mit einem Spürhund absuchen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.