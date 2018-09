Radolfzell am Bodensee. Nach Polizeiangaben hatte der Mann, der am Mittwoch in einem Regionalzug in Richtung Radolfzell (Kreis Konstanz) unterwegs war, unter anderem Steine in seinem Gepäck. Damit traf er eine Frau am Arm, die auf dem Bahnsteig gewartet hatte. Ein weiterer Stein traf das Mobiltelefon eines jungen Mannes. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, entkam der Täter unerkannt. Nun werde wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung ermittelt.