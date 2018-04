Unentschieden helfen nicht

Eigentlichwar Domenico Mosca nach der Operation seiner gebrochenen Nase zuversichtlich, dass er am Sonntag in Holzgerlingen wird spielen können. Doch am Mittwochabend musste er dann passen. „Das Risiko ist einfach zu groß“, sagte der Mühlheimer, ich hoffe, dass ich dann kommenden Freitag gegen Bösingen mit einer Carbonmaske spielen kann.“ So muss FC-Trainer Onur Hepkeskin am Sonntag (15 Uhr) beim...