Unfall auf Autobahn 5 mit vier Verletzten

Karlsruhe/Rastatt. Das Unglück geschah nach Angaben der Polizei im Bereich einer Baustelle. Dabei sei ein mit etwa 20 Personen besetzter Bus auf den Lastwagen gefahren. Der Busfahrer wurde demnach in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber befreit und ins Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer er verletzt ist, war zunächst unklar. Drei Busreisende seien leicht verletzt worden. Der Fahrer des Lastwagens kam den Angaben zufolge mit dem Schrecken davon.

Ob sich das Unglück an etwa gleicher Stelle ereignete, an der Ende Juni eine Reiseleiterin in einem Bus getötet und 31 Menschen verletzt wurden, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Damals war ein Reisebus aus Oberfranken vor einer Großbaustelle der A5 zwischen Karlsruhe und Rastatt im stockenden Verkehr in einen Müllwagen gefahren.