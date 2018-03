Gondelsheim. Beim Abbiegen übersah er das Auto eines 26-Jährigen und prallte mit ihm zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Wagen des Unfallverursachers wurde mittig auf die Straße, der andere - in dem noch ein Beifahrer saß - abseits der Straße in ein Gebüsch geschleudert. Hinzukommende Zeugen befreiten die drei Schwerverletzten mit Einsatzkräften der Feuerwehr aus ihren Autos.